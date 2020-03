La vita ai tempi del Coronavirus - "Ho 27 anni, tutto si è capovolto. Quando sarà passata ameremo di più ogni istante"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

Ho 27 anni e mai prima d'ora avevo vissuto una cosa simile, e non avrei mai pensato accadesse. Solo un mese fa tutto era normale: la gente, il potersi muovere normalmente, stare coi propri amici e coi propri familiari.. Poi boom... È scoppiata... Tutto se n'è andato... Ora siamo rinchiusi....la sofferenza che sto provando è enorme... Vedo i tg il meno possibile perché ogni giorno mi viene da piangere guardando medici infermieri, che stanno facendo di tutto pur di salvare vite, leggendo nei loro volti la loro sofferenza. Sì perché anche loro sono persone come noi e hanno famiglie a casa che li aspettano.

Mi rendo conto di quanto era bello fino a poco fa la vita di tutti i giorni. Lavoro , pranzo dalla mamma e poi a casa... Poi giretto e si andava a dormire tranquilli... Ora la normalità si è capovolta... Tutto ciò mi ha fatto riflettere a quanto si dà per scontato certe cose...che possono finire da un momento all'altro sconvolgendo la tua persona a livello psicologico.

Fuori c'è il sole. Oggi è il primo giorno di primavera... Sembra quasi che il tempo fuori voglia dare a tutti la speranza di sognare.... È così limpido... E dentro ci sentiamo esattamente l'opposto. Mi sento a pezzi... Mi sento davvero come mai mi son sentita in vita mia.. A me fa soffrire il fatto di vedere questa situazione non migliorare per il momento, ma so che tutto finirà... Deve finire per forza. Penso che quando sarà finita mi avrà insegnato che dobbiamo amare di più le cose delle vita quotidiana, dobbiamo amare ogni singolo istante, perché questo può esserci portato via in un attimo, e lasciarci dentro un vuoto immenso. Spero che tutto finirà presto. Voglio tornare a essere felice, voglio che tutto si risolva per il meglio, spero che presto trovino un vaccino anche se so che i tempi non saranno brevi. Un saluto e un abbraccio...virtuale :)

Melissa

