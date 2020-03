La vita ai tempi del Coronavirus - "In casa col mio figlio di 7 anni, suono fuori come simbolo di pace"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città



Questo Coronavirus ci ha sorpreso tutti, ma penso che qualcosa di positivo ci abbia portato e che il primo a beneficiarne sia proprio il nostro pianeta Terra, che finalmente assorbendo meno smog, sta molto meglio di prima. Io sono Romina una mamma di 42 anni che abita a Forlimpopoli, ho un figlio di 7 anni, col fatto che dobbiamo stare a casa, beh... le nostre giornate sono ricche di hobby anche con il Coronavirus, anzi facciamo più cose ora che prima. Giochiamo assieme al tiro dell'arco, giochiamo a pallavolo, a nascondino, giriamo con il monopattino ...tutto questo nel cortile di casa nostra. Poi c 'è anche la parte spirituale... cantiamo un mantra sulla guarigione, coloriamo i mandala, dal terrazzo faccio un mini-concertino con il mio tamburo sciamanico, che solitamente suono in casa mia, ma ora preferisco farlo fuori... come simbolo di pace, di riequilibrio, di guarigione da questo Coronavirus, che prima o poi morirà. Quando succederà... faremo tutti una grande festa ,come è giusto che sia, anche se penso che rimpiangeremo il silenzio delle nostre vie. Non dobbiamo avere paura del Corona virus, perché più ci pensiamo e più il nostro sistema immunitario si indebolisce a causa della paura. Godiamoci il qui e ora, stando alle norme del decreto e pensiamo con ottimismo che tutto passerà.

Romina Camporesi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vuoi raccontarci la tua storia? Mail a redazione@romagnaoggi.it