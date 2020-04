La vita ai tempi del Coronavirus - "La cena dell'anniversario l'hanno preparata i miei figli... e si sono fatti pagare!"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Mi chiamo Francesca, sono di Forli e sono sposata con Ermes da 16 anni. Da quel 2004 tutti gli anni abbiamo festeggiato sempre e sempre senza figli. Quest'anno saremmo dovuti andare a cena a Milano Marittima in un locale in centro che avrebbe dovuto inaugurare il primo aprile di due nostri amici Federico Tasso ed Erika. Ma questo era prima del corona virus. I nostri figli Mattia 15 anni a giugno, e Andrea 9 anni sapendo quanto sia io che il papà teniamo a questo giorno hanno pensato ad un piano B: cucinare e fare i camerieri per noi Abbiamo cenato quindi in sala, da soli e coccolati da loro, che ci versavano il vino appena il bicchiere era vuoto e ci dicevano le specialità della giornata. Proprio come se fossimo stati nel ristorante dei nostri amici che tante volte hanno coccolato noi e la nostra famiglia. Anniversario diverso...... Ma alla fine é anche scesa una lacrima di commozione. Ed è stato bellissimo nella sua semplicità. E quando siamo andati a pagare il conto..... bhe..... Si sono divisi l'incasso...... La più bella spesa di sempre

