La vita ai tempi del Coronavirus - "La mia battaglia nella battaglia: ho una malattia rara, ed ora iniziavo pian piano a tornare a vivere"

Ogni giorno leggo diverse testimonianze di persone che non si fermano davanti a questa immensa emergenza e che continuano a svolgere i loro incarichi nonostante le difficoltà e i pericoli che comporta essere in prima linea negli ospedali, nell'assistenza e nel volontariato. In questo momento è davvero lodevole tutto ciò. Vedere tanta solidarietà e responsabilità è bellissimo e il messaggio che trasmette è positivo soprattutto a tante persone che come me non possono farlo e vorrebbero.

Infatti da qualche mese sto combattendo la mia battaglia personale contro una malattia rara autoimmune e proprio quando iniziavo pian piano a ricominciare a vivere... è arrivato lui... il corona virus... sconosciuto contagioso e mortale. In questa triste realtà per evitare il contagio che potrebbe essermi fatale, devo evitare i contatti e restare lontana dalle mie figlie e dai miei affetti. Vorrei per questo rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che come me stanno combattendo una battaglia dentro un'altra battaglia.

In questo momento dobbiamo farci forza e anche se dover stare isolati può portarci a momenti di sconforto dobbiamo resistere! A me succede..poi mi faccio coraggio pensando che presto tutto questo avrà fine e assaporeremo insieme ogni piccola gioia.. Sarà bellissimo tornare alla normalità...resistiamo allora...solo restando in casa il contagio avrà fine! Insieme ce la faremo! Ringrazio voi di Forlì today per la compagnia l' informazione l impegno e l' affetto che mi trasmettete!

Antonella (Forlimpopoli)

