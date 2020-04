La vita ai tempi del Coronavirus - "La nostra Arianna oggi compie gli anni in Spagna, in casa e lontano da casa"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Siamo Eleonora e Andrea, romagnolo doc lui, di adozione lei... Per Eleonora ventitré anni trascorsi in Veneto e altrettanti ventitré in questa terra che l'ha accolta e che ha imparato ad amare. E siamo i genitori di Arianna... 25 anni oggi, 29 aprile 2020. 25 anni pieni di vita, di gioia, di programmi e di progetti. 25 anni che festeggerà dentro casa. E lontano da casa. Quattro anni di università a Murcia, sud della Spagna, e da due anni fisioterapista a Bilbao, Spagna del nord. Spagna gioiosa, colorata, accogliente e vitale. Spagna a sua volta duramente colpita da questa pandemia che ha modificato bruscamente la vita di tutti.

Ma in qualche modo si festeggerà ugualmente...essendo a casa avrò tutto il tempo di preparare un buon pranzetto, una bella torta, apparecchiare per bene e magari raccogliere qualche fiore in giardino... e poi una videochiamata, che in questo periodo abbiamo la fortuna di fare tutti i giorni, anche più volte al giorno se ci va, mentre prima eravamo sempre di corsa e riuscivamo con difficoltà a far combaciare i nostri orari anche per una semplice telefonata. E di sicuro preparerà qualcosa di buono anche lei, perché in questo periodo di quarantena oltre aver ricominciato a studiare sta diventando sempre più una brava cuoca! Allora che dire... tantissimi auguri Ari, nella speranza che i tuoi sogni si realizzino, piccoli o grandi che siano, e che tu possa volare in alto, perché "vola solo chi osa farlo".

Buon compleanno, mamma e babbo

Eleonora e Andrea da Forlì

