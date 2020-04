La vita ai tempi del Coronavirus - La poesia: "Balconi, spazi rubati all'isolamento"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Scrivo il mio pensiero... In questo momento drammatico siete diventati tutti bravi, con la soluzione in tasca. Qualcuno che scrive nello stato Whatsapp ciò che è giusto, nessuno che riesce ad ammettere che è dura. Ci è stato tolta ogni forma di libertà. In sintesi sappiate che non è facile per nessuno. Senza mancare di rispetto in primis a chi vive la malattia o a chi lavora nel settore socio sanitario. È un lavoro anche trasmettere serenità a chi ha bambini e spiegare ogni giorno cosa sta succedendo. Dipingiamo un arcobaleno insieme con la speranza che tutto termini presto e ci lasci con diversi insegnamenti. Amare le piccole cose,rispettare l'ambiente e ogni singola persona con la propria realtà.

Laura da Forlì

--------------



Balconi

Spazi rubati

all'isolamento

spazi di musica

di cambiamento

Dei vicini i volti

prima sconosciuti

si affacciano cauti

ora benvenuti

Azzurro del cielo

rosso di un tulipano

sbocciato audace

senza baccano



Piccole cose

ora più importanti

conserviamole con cura

e guardiamo avanti

S.B.