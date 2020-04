La vita ai tempi del Coronavirus - La poesia di una farmacista: "Un abbraccio all'Italia"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

UN ABBRACCIO ALL’ITALIA

Oh mia amata patria

di mestizia vestita!

Il tuo sorriso celato

dietro ad una maschera.

Lo sguardo pieno di ansia,

di angoscia, di stupore

per quel nemico silente

invisibile in agguato,

che si insinua nell’intimo

della tua essenza.

Un tarlo che lentamente

rosicchia la tua esistenza.

Una trappola mortale.

Non ammaineremo

il nostro tricolore!

La solidarietà innata,

la coscienza, l’obbedienza

ci uniranno in unico

grande abbraccio.

Lorella



La vita ai tempi del Coronavirus - Il diario dei nostri lettori

