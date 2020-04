La vita ai tempi del Coronavirus - La prof: "La scuola non si è fermata, grande maturità degli studenti"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Sono mamma di un ragazzo che frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico e sono anche professoressa presso un Istituto Tecnico di Forlì, mi permetto di scrivere perché il mio è un ringraziamento prima di tutto a tutti i ragazzi/studenti che in questo clima di incertezza e di possibile abbandono “al nulla” invece dimostrano senso di responsabilità ed impegno nel seguire le spiegazioni, nell’eseguire i compiti, nello studiare e nell’interagire con i propri professori tramite gruppi classe o registro elettronico o video lezioni, poi ai colleghi che non si arrendono e alle famiglie che incoraggiano. La scuola, come pensano purtroppo molti, non si è fermata: i professori e i ragazzi hanno creato un rapporto più stretto di collaborazione e soprattutto di fiducia reciproca. I programmi avanzano ma perché i ragazzi ci sono e dimostrano una maturità che commuove. Ogni giorno vedere mio figlio impegnato con i suoi docenti, ogni giorno, mattina e pomeriggio, stare con i miei ragazzi che vogliono e desiderano, in ogni situazione e modo, imparare mi dà lo stimolo per continuare e per avere fiducia in questa generazione chiamata a vivere un momento terribile. La scuola non si ferma, il coraggio non si ferma, la cultura e la voglia di insegnare cioè lasciare davvero un segno non si ferma.

Emanuela Penni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)