La vita ai tempi del Coronavirus - Le due reazioni: "Cosa ci trovate di positivo?" e "Mi sono sbizzarrita con la cucina"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Buonasera, io sono di Forlì, lavoro in uno studio notarile, quindi non sono sempre a casa. In famiglia siamo in 4 e ci piace mangiare, quindi mi sono sbizzarrita.... con pane, vari tipi, focacce, biscotti, lasagne, tagliatelle e pizza. Spero di avervi fatto venire l'acquolina.

Grazie per la vostra iniziativa.

Cristina Bravi

Ciao a tutti e scusate per il mio pensiero controcorrente ma non capisco la vostra serenità in questo periodo così buio. Leggo i vostri commenti, post, belle parole, descrizioni di famiglia del Mulino bianco. Mi fa piacere se è così, veramente... Per mia esperienza posso paragonare tutto ciò ad una prigionia comunque necessaria per contenere il virus. Lavorare in ospedale e vedere con i propri occhi la realtà è indubbiamente un altro lato negativo, folle di questo schifo più totale. Mi auguro che si faccia luce sulle cause che ci hanno portato ad essere animali in gabbia da due mesi.

L. orgogliosamente da Forlì

