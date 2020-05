La vita ai tempi del Coronavirus - Lo staff del ristorante: "Dopo 70 giorni di stop, è stato come il primo giorno di lavoro"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Eccoci, finalmente si ricomincia!

Siamo lo staff del ristorante Panoramico e dopo settanta giorni di chiusura lunedì 18 siamo finalmente ripartiti! Nonostante i molti anni in cui lavoriamo insieme e la tanta esperienza maturata nel tempo, per tutti lunedì sembrava di affrontare un lavoro nuovo, un mix di sentimenti tra l’emozione e la preoccupazione, il timore di sbagliare e la voglia di ricominciare. Già, perché il desiderio di riprendere sicuramente c’è e nonostante la partenza ovviamente in salita per il difficile periodo vissuto da tutti, di certo non mancano l’impegno e l’entusiasmo di sempre.



Inizialmente per i nostri clienti non sarà facile adattarsi a certe restrizioni, essenzialmente perché siamo italiani, romagnoli in primis...e per noi il cibo non è un semplice mangiare, è convivialita’, è amicizia, è stare insieme, è offrirsi un bicchiere di vino per scambiare una chiacchiera con chi è seduto al tavolo di fianco a noi. Ma la voglia di gustare un buon piatto di tagliatelle di certo non mancherà e, pian piano, nel rispetto delle regole, si ricomincerà ad uscire e si tornerà ad assaporare quella pietanza con la gioia che da sempre ci caratterizza!

È vero, non ci si potrà abbracciare, ma vi aspettiamo comunque a braccia aperte...e nonostante le mascherine saranno i nostri occhi a sorridervi! A presto!

Eleonora da Forlì

