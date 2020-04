La vita ai tempi del Coronavirus - "Nella mente di mia figlia è nata una poesia"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

È nata così, da una "consegna di scuola" della maestra di classe della Scuola Bersani. Dopo una lettura assegnata, mia figlia doveva scegliere un argomento e comporre una poesia in rime. È nata così, in questo periodo dove i notiziari e le conversazioni in casa ripetono le parole chiave "virus, restiamo a casa, scuola, lezioni online..."

È nata così, nella mente di una bambina di nove anni, che da quasi 50 giorni si è vista proiettata in un "mondo nuovo", fatto di abitudini bloccate, "andare a scuola, a trovare i nonni, a fare un giro al parco".

E nella sua mente, son saltate fuori queste rime, che rimarranno di sicuro nella sua mente e nei suoi ricordi e che spero facciano capire ai "disobbedienti" che i bambini ci guardano, ci possono insegnare che ci sarà un mondo che non sarà più come prima, ma che i bambini aspettano a braccia aperte per abbracciare i loro compagni di scuola, i nonni, i cugini e chiunque ora vedono solo da un display di un cellulare. Se un bambino ci risponde per(con) le rime, bisogna ascoltarlo, sempre.

Vuoi raccontarci la tua storia? Mail a redazione@romagnaoggi.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Davide, Monia e Greta