La vita ai tempi del Coronavirus - "Non sono riuscita a rispettare le scadenze di lavoro per la scuola a distanza"

Dopo due mesi ho esaurito energia e con me mia figlia. La vedo oramai nervosa nel vedermi ricopiare mille schede di scienze, matematica, italiano anziché prendere un gioco di società e giocare assieme. a ahimè bisogna "andare avanti col programma " perché le maestre (ovvio non è colpa loro anzi le adoriamo) devono fare la famosa valutazione dell alunno. Ma una mamma che lavora in smart working e ha famiglia lontana come fa? Così pure a settembre? Alla fine non sono riuscita a portare a termine i miei lavori in Smart working, avevo delle scadenze e non le ho rispettate. Perché? Perché bisogna andare avanti col programma scolastico. E parliamo di prima elementare. Quindi ho detto "Basta". Per ora ho chiuso i quaderni per andare a passeggiare al parco con mia figlia, perché i bambini ora più che mai hanno bisogno di vedere mamme serene. Ogni famiglia ha una situaizone a sé, si può ragionare su questo ? Grazie.

