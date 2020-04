La vita ai tempi del Coronavirus - "Oggi compi 4 anni, non sarà una festa come ce l'aspettavamo, ma sarà festa"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

Cara bambina mia, oggi è il tuo compleanno, una data che non dimenticheremo mai... Quest'anno sara' un compleanno diverso dagli altri, un po' particolare, e non di certo uno dei migliori, eh sì. Perche' quest'anno non si potra' festeggiare come volevi tu, niente invitati al tuo compleanno, niente amichetti, niente nonni, niente zii, zie, cuginetti, niente di tutto cio' che avevamo pensato per te si potra' fare. Ma ti assicuro bambina mia, che avrai tutto il calore della tua famiglia, del tuo babbo, della tua mamma e della tua sorella, con cui ti diverti sempre un sacco....

Ti assicuro che il divertimento non manchera' tesoro mio, e ci divertiremo tutti e quattro insieme come se fossimo un sacco di persone in questa nostra piccola casa, e alla fine della festa saremo esausti, felici e contenti. Di certo questo compleanno non lo dimenticheremo mai ,tu invece sì tesoro mio, perche' hai la fortuna di essere ancora piccina, e non puoi capire che brutto periodo il nostro paese sta affrontando in questo momento, quanto dolore c'è la fuori, quanta paura di questo brutto virus, che colpisce moltissime persone e molte se le porta via, un virus così potente che ti toglie il respiro. Non sappiamo ancora come poterlo sconfiggere una volta contratto, ma sappiamo come evitarlo, e allora bambina mia per poterci proteggere da questo brutto nemico, dobbiamo restare chiusi nella nostra casina ancora per un po'di tempo, cosi lui passa e se ne va, e noi finalmente potremo tornare a giocare nei parchi, coi nostri amici, potremo riabbracciarci tutti insieme, coi nonni, gli zii, gli amici... e tornare tutti insieme a festeggiare, piu'forti di prima.... Un abbraccio.. la tua mamma..

