La vita ai tempi del Coronavirus - Poesie e racconti dei bambini. Asia: "Mio babbo con la 'fame d'aria', era brutta"

Poesia sul coronavirus

Un bel giorno mi son svegliato

ed il mondo era cambiato

Un folletto coronato

sulla Terra han catapultato.

Un folletto cattivello

con un gran potere nel suo cappello

Guerre ,invididia ed inquinamento

hanno preso il posto del sentimento.

La vita troppo movimentata è diventata

così che la gioia di stare insieme l’ abbiam dimenticata.

Per tutto questo il bel folletto è venuto

da un giorno all’altro per farci un gran dispetto

Ha tolto alle città la loro libertà

lanciando per la via una brutta malattia

Ma ci ha concesso una possibilità

E sarà bravo chi la sfrutterà

A baci e abbracci dobbiam rinunciare

Ma tutti insieme dobbiam lottare.

Nord e sud i loro rancori dovran lasciare

Ed uniti collaborare

Tanti soldati in campo resteranno

per combattere sto malanno

Altri invece dovran fare cosa dice il Quirinale.

Se alla normalità vogliam tornare

TUTTI A CASA dobbiam restare…

…un po’ di tempo per meditare

sicuramente non farà male

e le cose che ci son state donate

saran di certo più apprezzate

Miriam Giacobbe 5B

Fame d'aria

Ciao a tutti, sono un alunna della 5b Don Milani Forlimpopoli, le mie giornate le trascorro facendo i compiti che mi vengono assegnati dalle

mie maestre Angela e Luisa, nel pomeriggio chiacchero con le mie compagne di classe tramite videochiamata WhatsApp, e facendo qualche

lavoretto pasquale. Vi volevo raccontare di mio babbo che l'anno scorso ha avuto la polmonite aviaria, aveva una "Fame d'aria" enorme, era sempre affaticato non riusciva a fare le scale da solo, dovevo sempre accompagnarlo, e quindi ero molto preoccupata. Ma per fortuna grazie ai Dottori e Infermieri del reparto Pneumologia del Morgagni è guarito riacquistando tutto il fiato perso grazie alle loro cure. Il mio

desiderio più grande è quello di diventare una brava dottoressa come i dottori che hanno aiutato mio babbo. Volevo aggiungere a tutte quelle persone che ancora escono di casa senza le protezioni, di stare a casa, perché avere FAME D'ARIA è proprio una brutta cosa. Ringrazio ancora i Dottori e gli Infermieri augurando loro: :Andrà tutto bene.

La vita ai tempi del Coronavirus - Il diario dei nostri lettori

