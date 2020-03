La vita ai tempi del Coronavirus - Quartantena ed eroi in ospedale nelle poesie di due lettrici

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

"IN QUESTI GIORNI"

In questi giorni

Dove un singolo sguardo

È come un respiro

Che si spezza,

Ci sentiamo

Come ali di farfalle

Avvolte e divorate

Da un oceano di colori

E destinate

A rimanere imprigionate

In un ricordo di vetro.

Eppure,

Da quel ricordo,

Da quel muro,

Il cielo è ancora bellissimo.

Se chiudiamo gli occhi

Per un solo secondo

Possiamo ammirare l'azzurro

Baciare i nostri pensieri,

Cullato

Dalla melodia del vento.

Claudia Cavagnuolo (studentessa di 22 anni)

------

GLI OPERATORI SANITARI

Siete la luce di un viaggio buio

la cometa del viandante smarrito

Stanchi provati ci carezzate

ci prendete la mano ci curate

GRAZIE

Col cuore con un bacio che vola

sopra il male silente che divora

La vostra speranza soverchia

il dolore la fatica la difficoltà.

GRAZIE

Di un domani da vivere a pelle

scoperta senza paura.

Negli il ricordo di chi col sorriso

ha donato all'altro il proprio destino.

GRAZIE

Emanuela Babbini



