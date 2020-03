La vita ai tempi del Coronavirus - "Riscoperta la calma e la famiglia, è come se qualcuno ci chieda di fermarci"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

La mia vita ai tempi del Covid-19 ha subito diversi cambiamenti: le routine, il mio lavoro di docente, le relazioni, lo sport. Premettendo che il cambiamento per me è da sempre un’opportunità di confronto per poter migliorare e crescere, ho scelto di focalizzarmi su ciò che di bello e piacevole posso fare con le risorse che ho! Sono partita dall’organizzazione delle mie giornate attraverso piccoli obiettivi da raggiungere ogni giorno e nuove azioni per migliorare.

Nello specifico: al mattino presto faccio meditazione ( questo mi rilassa e mi dà l’energia giusta per proseguire la giornata), seguo lezioni tramite Webinar con un personal coach (mi serve per non mollare fisicamente e per tenere alto l’umore), affianco mia figlia nelle lezioni in piattaforma e nei diversi momenti della giornata, faccio formazione, con corsi specifici, riguardo le diverse modalità di didattica a distanza,

leggo, cucino, riordino casa e mi visualizzo in ciò che farò quando questo periodo sarà concluso perché finirà, non si sa quando ma finirà .

Un’ultima cosa e per me non meno importante, è quella di aver riscoperto la bellezza, la ricchezza e la calma nel vivere e condividere queste giornate con la mia famiglia (dono inestimabile) dove l’amore vince sempre su tutto!!!



Federica - Forlimpopoli



Salve sono una lettrice di Forlitoday e stamane mi è capitato di leggere il pensiero di una ventisettenne, io di anni ne ho il doppio e condivido pienamente ciò che ha raccontato ma io vorrei fare uno sforzo ulteriore per cercare di dare un senso a questa situazione assurda perché un senso ci deve pur essere. Questo virus maledetto che ha fatto il giro del mondo in men che non si dica e ci vuole raggiungere tutti anche nei luoghi più nascosti, mi viene da pensare che non sia un caso (premetto che io non sono molto religiosa) ma io ho la sensazione che questa pandemia ci voglia insegnare un qualcosa.

È vero che ora siamo tutti attanagliati dalla paura chiusi in casa e ci sentiamo tutti uguali , mentre fino a poco fa il nostro modo di vivere aveva raggiunto dei limiti che ci avrebbe portato a rovinarci con le nostre mani. La sensazione che ho è come che qualcuno ci chieda di fermarci e di annullare tutto (purtroppo a caro prezzo). Quello che io mi auguro è che appena tutto questo finirà e torneremo alla vita (perché tutto questo non è vita ma un incubo), ognuno di noi ne esca diverso, con i giusti valori, come un puzzle impazzito che deve trovare le giuste posizioni. Ora siamo nel futuro ma non per questo dobbiamo dimenticare i valori interpersonali e l'amore per tutto ciò che ci circonda.

Siamo fiduciosi si cambierà in meglio.

Anna

