La vita ai tempi del Coronavirus - "Siamo stranieri, amiamo l'Italia: forza Forlì" "La bimba si dà alla creatività"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città



Siamo una famiglia straniera, siamo nati a Marocco e siamo a Forlì da 16 anni. Abbiamo viaggiato in diversi Paesi, ma non sono stati mai come l'Italia e Forlì. Anche quando facciamo la vacanza in Marocco non vediamo l'ora di tornare a Forli e a l'ultimo dei miei figli è nato qui, qui è nato il nostro amore per la vita, noi amiamo l'Italia, amiamo tutti gli italiani e tutti i forlivesi. Siamo italiani con il cuore.

Mourad

La piccola di casa, Margherita di 11 anni, in questo momento di grande emergenza, dietro suggerimento dei suoi capi scout, ha dato sfogo alla sua creatività. Risultato: il suo personale gioco dell'oca, ovviamente utilizzando solo materiale già presente in casa. Ecco a voi l'opera d'arte. Impariamo dai nostri bambini e ragazzi!



Mamma Stefania da Forlì

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vuoi raccontarci la tua storia? Mail a redazione@romagnaoggi.it