La vita ai tempi del Coronavirus - Una composizione poetica per celebrare l'Italia

Italia, Paese ferito.

Tu, Paese ferito

dal nemico invisibile navighi a vista sul mare del virus maledetto che divide (ed unisce)amori,famiglie, amicizie,

Tu Paese solidale

che col sacrificio dei tanti volontari che si prodigano per confortare i malati sul " Ponte",

che provi dai balconi di questa nave virtuale a ridestare con applausi e musica l'antico ma mai sopito orgoglio italico,

Tu Paese affranto

dallo stallo economico inginocchiato a pregare sull'altare sordo dell'Europa ,

Tu Paese di eroi

per l'incessante, stressante lavoro dei camici bianchi che tengono la rotta giusta nella notte su queste acque agitate,

Tu Paese vitale

per l'incosciente serenità infusa a tutti noi dai nostri vecchi e bambini che coi loro ingenui e istintivi sorrisi tengono vivi i nostri sogni e ci distraggono quanto basta,

Tu Paese fiducioso

dove si naviga uniti ma distanti in questa drammatica traversata immaginaria sul mare in tempesta,

evitando gli scogli grigio rossi del male, prosegui su quella rotta che ci farà approdare verso il porto più vicino, ovviamente stremati, ma

fieri di averci provato e di esser riusciti, tenendoci finalmente tutti per mano in un grande cerchio e baciando virtualmente il vessillo verde bianco rosso che sventola lieve , malconcio ma intero

sulla nostra nave Italia.

Antonino Lo Giudice



