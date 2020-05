La vita ai tempi del Coronavirus - Una nonna: "Scuole chiuse peso anche sugli anziani, a dispetto dei decreti salva-anziani"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Ho letto lo sfogo della mamma stanca e ne ho sentito tutto il suo sconforto! Io sono una nonna che cerca di aiutare la figlia, anche lei mamma stanca e preoccupata per le sue piccole: cinque e dieci anni. Aggiungo che se la mamma non solo non è a casa, ma è ancora più impegnata nel lavoro in ospedale. Come nonna ed ex-insegnante,ribadisco che è folle pensare di gestire lavoro fuori casa, due figli e scuola. D’accordo che gli insegnanti fanno quel che possono,ma questa non è scuola. Non sto a ripetere i concetti espressi dalla mamma stanca: li condivido in pieno.

Voglio aggiungere che stiamo pagando per le politiche dei decenni passati: tagli all’istruzione pubblica,alla sanità publica e maschilismo dilagante che fa ricadere sempre sulle donne il peso della famiglia e dei figli. Se non ci fossero le nonne che ,a dispetto dei decreti salva -anziani, sono super impegnate, chi avrebbe aiutato e continua a farlo,queste mamme? E’ mancata anche una politica per la famiglia! Noi siamo il paese più vecchio d’Europa: ci vogliamo chiedere perché e porci un rimedio? Sono una nonna di Meldola che fatica ad accettare l’idea di lasciare a figlie e nipoti un mondo peggiore,nonostante non abbia contribuito certo a questa realtà!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)