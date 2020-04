La vita ai tempi del Coronavirus - Una oss dell'Orsi Mangelli: "Ai nostri anziani non mancano coccole e attenzioni"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

Sono una 'Oss' della casa di riposo Orsi Mangelli primo piano e mai come in questo periodo io e le mie colleghe abbiamo avuto l'assoluta certezza di star facendo un buon lavoro, ai nostri anziani non sono mancati amore coccole e attenzioni, e a modo loro guardandoci ci dimostrano la loro riconoscenza. Siamo stati per loro figlie, amiche, confidenti, mariti e mogli, praticamente persone di qui fidarsi. I loro cari sono stati molto riconoscenti nei nostri confronti, abbiamo ricevuto lecconerie di tutti i generi e la cioccolata non è mancata per nessuno. Noi diciamo grazie a questi parenti meravigliosi che con totale fiducia si sono fidati di noi e del nostro operato e in ogni telefonata ringraziano. Speriamo al più presto di riaffidare i nostri nonni in salute all'amore dei loro cari. Ogni giorno è questo il nostro obbiettivo principale.

