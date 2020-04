La vita ai tempi del Coronavirus - Una poesia dedicata a Meldola

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città, allegare possibilmente una fotografia)

Vorrei, con la presente, chiedere se è possibile pubblicare su Forlitoday questa poesia quale omaggio al sindaco di Meldola ( sig.Cavallucci e alla ex Sindaco Zattini), messaggio di incoraggiamento alla cittadinanza. In un contesto di pandemia sono andata a rispolverare una poesia scritta con cui ho partecipato alla prima edizione premio letterario Nino Santi promosso dal Comune di Meldola. La poesia si intitola semplicemente "Meldola" ; ecco il testo:

Una città, o meglio direi un paese ancora rustico; na città, o meglio si esprime con le sue verdi colline. Colline che d' inverno diventano bianche con quelle slittine che fioccano intorno e non sono mai stanche. Una città, o meglio una piazza dove cammino fin da ragazza e dove noto il passare del tempo, le migliorie apportate, le feste, i fuochi, gli scoppi e le risate. Una città, o meglio un paese dove tutti, o quasi, si conoscono, anzi direi, e qui mi correggo , dove non ti conoscono ma sanno chi sei. Una città, la mia città, o meglio direi, per un po' di tempo non lo sei stata eppure mai come oggi ci vivo affezionata, sei la città dove sono nata.

Carmen Bianchi

