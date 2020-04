La vita ai tempi del Coronavirus - Una prof: "I nativi digitali usano internet non solo per lo svago"

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)

La scuola che verrà

Lontano dalle aule, su un mondo web che ha ritrovato la sua funzione originaria, i protagonisti del mondo scolastico, docenti, studenti e famiglie stanno scrivendo i rapporti in una scuola rivoluzionata. Dopo i primi momenti di disorientamento, le competenze specifiche digitali, di autonomia, di responsabilità, di consapevolezza sono diventate elemento indispensabile di partecipazione del lavoro quotidiano. In pochi mesi i nativi digitali hanno sperimentato l’utilizzo del web fuori dal gioco e dal tempo libero; hanno imparato a chiedere il supporto dei familiari, a mettersi a disposizione di compagni e docenti in modo costruttivo. Se finora l’utilizzo del cellulare in classe è stato considerato elemento di distrazione, d’ora in poi le competenze acquisite, digitali e non, non potranno più essere ignorate. Ma il rischio è anche un altro: che ne sarà di quella minoranza che non si è resa disponibile, che per vari motivi è rimasta fuori da queste nuove modalità di apprendimento? Quali cambiamenti saranno necessari nel gruppo classe? Si favorirà un livellamento delle competenze o la valorizzazione delle eccellenze? Una cosa è certa: il divario tra gli studenti si sta allargando e non basterà fornire un pc ai meno fortunati.

Anna Guiso docente Caterina Sforza Forlì

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per mandare il tuo pensiero o testimonianza: redazione@romagnaoggi.it (indicare la città)