La vita ai tempi del Coronavirus - "Vivere con un familiare positivo, quando il virus ce l'hai in casa"

Da ormai una settimana quando mi sveglio la mattina mi sembra di aver avuto un incubo, ma quando apro gli occhi e non sei accanto a me nel letto mi rendo conto che non è così. Mi alzo e per casa vedo solo guanti, mascherine e disinfettanti ovunque. Tutto il giorno a pulire superfici, maniglie porte, rubinetti, telecomandi, tutto ciò che può essere toccato, e chiedersi: "Sarà ancora Li? Avrò pulito tutto? e vivere costantemente con la paura di non aver fatto abbastanza di non aver pulito abbastanza, con le poche protezioni che abbiamo perché irreperibili, perché sai che il mostro ce l'hai in casa. Guardo negli occhi mia figlia perché solo quelli posso vedere, per cercare di capire se ha due linee di febbre, occhi rossi, mal di gola e tremare per ogni colpo di tosse. Vivere prigionieri in casa propria e non avere più niente di naturale in ogni gesto, ogni movimento, tutto pensato tutto calcolato. Non possiamo permetterci di vivere spontaneamente. Tutto il santo giorno con la mascherina e i guanti a disinfettare tutto ciò che si tocca, e nei momenti di sconforto neanche un abbraccio, ognuno nel suo isolamento.... e la sera sei distrutta fisicamente ma sopratutto psicologicamente, con mille pensieri e paure. ....Questo è vivere con Covid 19 Ma insieme ce la possiamo fare. Un abbraccio virtuale a tutte le persone che come me vivono in isolamento con un familiare positivo al coronavirus. Non siamo soli.

Stefania

