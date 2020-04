La vita ai tempi del Coronavirus - Una mamma: "Un grande grazie alle insegnanti della scuola elementare"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

Sono una mamma di Forlì e volevo con questo contributo lodare e ringraziare dal profondo del cuore le maestre di mia figlia che frequenta la terza elementare nell’istituto “Focaccia“ di San Martino. Da quando è stata chiusa la scuola ci hanno supportato con tanti video per non far perdere le lezioni ai nostri piccoli, ma cosa più importante hanno fatto in modo di non far perdere il calore umano che questo virus vuole portarci via!

Ogni sera in particolare l’insegnante di italiano racconta una favola della buonanotte ai nostri bambini e questo li calma e li rasserena! La maestra di matematica fa ascoltare una canzone ogni due giorni e i bambini devono decidere la loro preferita e quando tutto sarà finito vedremo quale sarà la numero uno! Anche l’insegnante di scienze, motoria ecc. si ingegna per continuare a coltivare la creatività dei nostri figli con video lezioni di ginnastica da seguire o corsi di disegno che stimolano la fantasia e le loro capacità! Io penso che debbano essere riconosciuti i meriti per questi gesti di amore sia per i bambini che per la professione che svolgono queste fantastiche insegnanti . E' per questo che mi son decisa a scrivere queste poche parole! Personalmente ritengo una grandissima fortuna esserci ritrovate ad avere delle insegnanti che dedicano veramente loro stesse ai nostri figli. Grazie,grazie e ancora grazie.

Silvia

FINESTRA SOCCHIUSA

Lontano corre lo

sguardo vagabondo.

Appeso alla nube

di passaggio, avvolto

d’indecifrabile

turchino, legato ad

una lacrima di

pioggia. Che ne sarà

del tramonto questa

sera? D’astri e luna

attendo impaziente

il canto dipinto

nel riquadro della

finestra socchiusa.



Daniela



La vita ai tempi del Coronavirus - Il diario dei nostri lettori

