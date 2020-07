"La vita sospesa". Forlì ai tempi del coronavirus raccontata in un libro fotografico

I mesi che hanno cambiato la storia dell’Italia in questo 2020, quelli legati alla pandemia per il Coronavirus, rimarranno nella mente di tutti quelli che li hanno vissuti. Settimane cariche di lutti, dolori, angosce e speranze, resteranno indelebili nel tempo. Anche grazie alla forza delle immagini. Immagini uniche. È questo l’intento del libro fotografico dal titolo “La vita sospesa. Forlì ai tempi del coronavirus”, pubblicato dalla società cooperativa “L’Almanacco”, disponibile nelle librerie ed edicole di Forlì al costo di 9,90 euro.

Un resoconto cronologico, attraverso gli scatti realizzati dal fotoreporter di Fabio Blaco e i testi di Mario Proli, Gaetano Foggetti e Gavino Cau, che accompagna il lettore dall’esplosione dell’emergenza a febbraio fino all’inizio di giugno. Cento giorni storici racchiusi in 160 pagine e 250 foto, suggestive, in molti casi inedite, che permettono di rivivere quel periodo attraverso luoghi e situazioni che i forlivesi non hanno potuto vedere costretti come sono stati alla “clausura”. Quindi grande spazio all’impegno di medici, infermieri e operatori sanitari, ripresi durante la loro incessante lotta contro la pandemia, a chi – aziende o privati - si è inventato nuove produzioni per realizzare dispositivi di protezione individuali, indispensabili per garantire la sicurezza, da donare all’ospedale e alle strutture sanitarie. Ma anche il giusto riconoscimento al lavoro delle forze dell’ordine per far rispettare le varie ordinanze e a chi si è impegnato per assicurare una lenta ripresa del lavoro, della vita di tutti i giorni. Fino a negozi ed esercizi pubblici, costretti a chiudere e poi a riaprire tra mille accorgimenti. E poi tanti scatti di una Forlì “isolata”, lontana dai suoi cittadini, dalle sue abitudini: strade vuote, negozi chiusi, gli omaggi ai sanitari, i lutti per le tante perdite di vite umane. Con brevi didascalie che accompagnano le immagini, assolute protagoniste della pubblicazione.

La società cooperativa “L’Almanacco”, fondata nel 2002, ha da poco pubblicato anche l’undicesima puntata de “I Borghi”, fortunata collana dedicata a origini, luoghi e personaggi dei quartieri forlivesi. La pubblicazione su San Varano segue il filone iniziato nel 2004 con “E’ Borg dal sarach” dedicato a via Maurizio Quadrio e piazza Cavour, e poi proseguito con i volumi: Borgo San Pietro, Borgo Ravaldino, Borgo Schiavonia, Borgo Cotogni, Il Campo dell’Abate, Sobborgo Mazzini, Sobborgo Romiti, Vecchiazzano, San Martino in Strada. Dal 2001 al 2010 la casa editrice ha pubblicato “L’Almanacco Forlì & dintorni”, appuntamento annuale con il resoconto per immagini e brevi notizie dei principali avvenimenti accaduti sul territorio forlivese.