Laboratori creativi gratuiti per i giovani alla Fabbrica delle Candele: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni ai Laboratori di “FabbricaLab 2019”, che anche quest’anno animeranno la Fabbrica delle Candele di piazzetta Corbizzi, rivolgendosi ai ragazzi del territorio. I laboratori gratuiti per i partecipanti sono promossi dall'Assessorato alla Cultura ed alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì e dal Servizio Cultura e Turismo – Unità Politiche Giovanili ed inseriti nel progetto d'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con il sostegno della Regione Emilia Romagna Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per Legalità (Legge Regionale 14/08).

Condotti da docenti e creativi che porranno le proprie competenze ed esperienze a servizio delle nuove generazioni i nuovi laboratori intendono stimolare interessi e passioni, collegando l'arte e la cultura alla formazione ed allo sviluppo di nuovi skills.



Quattro i corsi che verranno attivati a partire dal mese di giugno. E' previsto un numero limitato di partecipanti, ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande. Ogni richiedente potrà partecipare ad un solo corso (con la possibilità di opzionare una seconda scelta in caso di overbooking della prima scelta)

Videofumetto



Un laboratorio innovativo che esplora due distinti aspetti: quello della Letteratura Disegnata, il fumetto, e quello del video che, sommati, porteranno alla realizzazione iniziale di una storia a fumetti completa, come lavoro di gruppo e, a seguire, come risultato finale, l’impegno di tramutarlo in VideoFumetto. Massimo n. 20 partecipanti dai 18 ai 30 anni. Il laboratorio si svolgerà dal 4 giugno al 12 luglio, tutti i martedì e i venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30 presso la Sala Arancio della Fabbrica delle Candele. Scadenza presentazione domande 30 maggio 2019.

Il Cineocchio (raccontare il territorio)

Racconto del patrimonio storico artistico attraverso il documentario d'autore di dare ai giovani corsisti l’opportunità di ideare e produrre un cortometraggio che racconti le persone, le storie, le architetture e la vita del territorio forlivese. Un percorso formativo incentrato sulle tecniche innovative di videomaking e del documentario creativo. Prevista serata finale di presentazione dei lavori dei corsisti. Requisiti d'accesso-competenze base di video o fotografia

Massimo n. 20 partecipanti dai 14 ai 35 anni.

Il laboratorio si terrà: 11-17-19-24-26 settembre, 1-10-15 ottobre 2019 dalle 19:00 alle ore 21:00; nelle date del 3 e 8 ottobre previste uscite esterne.

Scadenza presentazione domande mercoledì 6 settembre 2019

Foglio Mondo

Laboratorio teatrale, composto di quattro moduli formativi, con l'obiettivo di offrire competenze trasversali nell'ambito dei diversi linguaggi della scena performativa (corporeo, vocale, drammaturgico).

1° Modulo - 21 Settembre, dalle 15:00 alle 19:00, "Purification Poems - esercizi purificanti dell'Hata Yoga".

2° Modulo - 11 Ottobre, dalle 15:00 alle 19:00, "Eterodirezione" -.

3° Modulo - 22/23 Ottobre, dalle 15:00 alle 19:00, "La tigre della Tasmania".

4° Modulo - 21/22 Novembre, dalle 15:00 alle 19:00, "La solitudine essenziale".

Scadenza presentazione domande 18 settembre 2019



La creatività musicale

Laboratorio rivolto al mondo della musica e delle performing arts, suddiviso in due moduli formativi: 1° Modulo "La creatività musicale- Song-writing" modulo diretto a fornire gli strumenti necessari per sviluppare le proprie idee e creatività in campo di scrittura musicale, 10 lezioni di due ore ciascuna, suddivise in una parte teorica ( storia della canzone italiana, uso delle figure retoriche, studio della metrica ecc.) ed una pratica (tecnica dello "stream of consciousness", costruzione della melodia ecc.).

Tutti i venerdì dal 4 ottobre 2019 al 13 dicembre dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

2° Modulo "Dialogando coi suoni - Improvvisazione e scrittura un equilibrio difficile", modulo di tre lezioni in forma "concerto" sull'improvvisazione in musica e come tale arte sia, a tutti gli effetti, un sistema di comunicazione fra gli strumenti comunemente chiamata "Interplay".

Nelle date del 16 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

Massimo n. 20 partecipanti dai 15 ai 35 anni

Scadenza presentazione domande lunedì 30 settembre 2019

Il modulo per le iscrizioni è scaricabile dal sito www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it e potrà essere inviato, unitamente a fotocopia di documento di identità del richiedente, via mail all'indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, oppure via fax allo 0543/370647 oppure a mano presso Fabbrica delle Candele - piazzetta Corbizzi, 30 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 (in caso di consegna a mano, occorre ritirare la ricevuta attestante data e ora di arrivo). Le iscrizioni per i minorenni dovranno essere sottoscritte dai genitori e corredate di copia di un documento di identità dell'esercente la potestà genitoriale.

Una volta raggiunto il numero di iscritti stabilito per la partecipazione al corso, i partecipanti saranno contattati via mail per confermare la data di inizio del laboratorio stesso.