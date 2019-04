Il Laboratorio Aperto Santarelli prende forma: un open day per raccogliere proposte ed idee

Open day speciale per il Laboratorio Aperto Santarelli. L'appuntamento, che si terrà l'11 aprile nella sede provvisoria di via Dandolo 18, si inserisce in un percorso più articolato che porterà alla definizione delle prime attività. Al termine della giornata i responsabili del RTI raccoglieranno le idee emerse dai tavoli partecipati organizzati per l'occasione e successivamente organizzeranno degli incontri one-to-one per approfondire le proposte più promettenti e capire quali potranno entrare a far parte del primo calendario di attività.

L’ex asilo Santarelli è stato identificato, all'interno della programmazione Por Fesr 2014-2020, per divenire un polo dinamico e creativo, che svolga le funzioni di "Laboratorio Aperto di Innovazione"; hub del Museo Urbano a cielo aperto della città del ‘900; Biblioteca moderna. In particolare, per il progetto di realizzazione al suo interno di un laboratorio per l’innovazione sul tema del Cultural Heritage sono stati messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna 1.000.000 di euro, mentre il Comune ha previsto ulteriori risorse pari a 250mila euro. Grazie alla realizzazione al suo interno di un Laboratorio Aperto, la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto al Comune di Forlì un ulteriore finanziamento per il restauro del Santarelli, pari ad 2.700.000 euro.

Il Laboratorio Aperto, spazio di progettazione ed inclusione digitale, dovrà sviluppare progetti innovativi destinati alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale e alla narrazione della storia della città e del suo sviluppo durante il corso del '900. Inoltre il Laboratorio dovrà configurarsi come luogo partecipativo e creativo, dinamico, capace di intercettare e coinvolgere le risorse, i talenti e gli innovatori del territorio per realizzare sperimentazioni di rigenerazione urbana, nuovi prodotti e servizi per il settore culturale e turistico. La gara per la gestione del Laboratorio è stata vinta da una cordata costituita da quattro soggetti: Fondazione Brodolini di Roma, MBS Srl di Bologna, ETT Spa di Genova e Fondazione Flaminia di Ravenna.