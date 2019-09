Laboratorio per bambini e ragazzi per imparare le tecniche del fumetto

“Fumbini Esplosivi” è il titolo dell’iniziativa che Laura Fuzzi, disegnatrice e fumettista, e Guglielmo Signora, fumettista, per approfondire il mondo del fumetto in tutti i suoi passaggi e sfumature. Il progetto intende creare un gruppo di ragazzi in grado di lavorare divertendosi e stimolare i processi mentali creativi attraverso un approccio al colore, al segno, e al fumetto, per affinare le capacità grafiche e pittoriche di ciascuno. Il corso di fumetto, di primo livello, sarà composto da un appuntamento a settimana da ottobre 2019 a Dicembre 2019. Prima lezione di presentazione gratuita.

L’appuntamento è mercoledì 18 Settembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 17.45 bambini dai 6 ai 9 anni. Dalle18.00 alle 19.15 ragazzi dai 10 ai 13 anni presso Fabula Giocattoli e storie in viale dell’Appennino 112 Forlì. Non si impara solo a disegnare, ma anche come impaginare e stampare un albo a fumetti. “Vogliamo coinvolgere i piccoli lettori e mostrare loro quanto può essere divertente un progetto di questo tipo” dice Laura Fuzzi, fumettista e disegnatrice meldolese che organizza laboratori in tutta Italia. Ha realizzato diversi fumetti con case editrici e varie autoproduzioni. Ha vinto il primo premio Arturo Loria e partecipato al Futuro Anteriore di Napoli Comicon come giovane fumettista promettente. Diverse anche le collaborazioni nel cinema di animazione come per il Film “La strada dei Samouni” di Stefano Savona e Simone Massi, vincitore del OEIL d'Or al Festival di Cannes 2018.

“Quest'anno vogliamo rendere il progetto ancora più completo e a quattro mani” interviene Guglielmo Signora, fumettista veneziano che ha studiato sotto la guida di Angelo Stano alla Scuola del Fumetto di Milano. Ha poi esordito sulle pagine della rivista Fumo di China, pubblicando negli anni decine di storie a fumetti su testate come “Tiramolla” e “Arthur King”; inoltre ha creato l'eroina cyberlady BeLee, in qualità di autore e sceneggiatore. Per la Kappa Edizioni di Bologna ha scritto e disegnato una storia originale con protagonista il famoso personaggio “Lupin III”, sotto la diretta supervisione dell’autore giapponese Monkey Punch. In parallelo alla sua attività professionale, negli ultimi anni ha collaborato spesso come insegnante con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e la Scuola del Fumetto di Verona.