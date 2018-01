Ladri ancora in azione, colpita via Portolani: rubati attrezzi da giardinaggio e salumi

I ladri non conoscono pause e nei giorni scorsi hanno colpito la frazione di Roncadello. I malviventi si sono fatti strada in un’abitazione del forese in via Portolani, hanno aperto un deposito attrezzi per giardinaggio e portato via un decespugliatore, una falciatrice a barre, una zappatrice ed altri utensili. Il bottino è stato "completato" dalla razzia anche di una decina di salumi. La refurtiva con tutta probabilità è stata poi caricata su un furgone, utilizzato dai malviventi per la fuga. La razzia è stata scoperta venerdì pomeriggio. Ai proprietari non è toccato altro che chiedere l'intervento del 113. Sul posto per il sopralluogo ed i rilievi di legge hanno operato il personale delle Volanti della Questura di Forlì.