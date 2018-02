Ladri in azione al mercatone: tra la refurtiva anche bilancieri per palestra

Furto all'Abc Mercatone di via Vespucci. Intorno alle 16.35 di giovedì, due ragazzi si sono introdotti nel punto vendita e avrebbero arraffato della merce, per poi superare la cassa facendo finta di nulla. I due però sono stati sorpresi e fermati: vistisi scoperti, uno dei due avrebbe dato uno spintone ad un dipendente, scappando in direzione Portici. La volante di Polizia, intervenuta sul posto, è riuscita a intercettare uno dei due giovani, un 17enne albanese già noto alle forze dell'ordine alloggiato in una casa famiglia. Il ragazzo, armato di coltello, aveva gettato la refurtiva, tra cui bilancieri per palestra e fazzoletti, in un cassonetto poco distante. Il giovane è stato condotto al carcere minorile, venendo indagato anche per il porto abusivo del coltello. Il secondo ragazzo, anche lui minorenne, si è consegnato ai Carabinieri di Forlimpopoli ed è stato denunciato per rapina in concorso ed affidato a una struttura.