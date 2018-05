Ladri in municipio: forzano una cassaforte e rubano il contante

Ignoti ladri hanno “ripulito” il municipio di Rocca San Casciano. Ad accorgersi del raid dei malviventi sono stati i primi dipendenti entrati al lavoro, giovedì mattina. I ladri sono penetrati forzando una porta secondaria. Una volta all'interno hanno puntato ad una cassaforte, che è stata forzata e depredata del suo contenuto, vale a dire contante per circa duemila euro. Sul posto si sono portati i carabinieri di Rocca San Casciano e del Nucleo operativo e radiomobile di Forlì, per eseguire i rilievi e avviare le prime indagini. E' stato riscontrato che i ladri hanno puntato solo al denaro contante, senza toccare documentazione né tanto meno le carte d'identità in bianco dell'Ufficio anagrafe.