Ladri nella sede del Soccorso Alpino, rubate anche uniforme: "Timori per truffe"

"Un gesto ignobile". Così il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico commenta l'incursione dei ladri nella nottata tra lunedì e martedì nella stazione MonteFalco, a Civitella di Romagna, che ha interessato anche gli spazi della Protezione Civile e dell’Auser, presenti nello stesso stabile. Sono state rubate attrezzature tecniche di soccorso e capi di uniformi del corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il timore, viene evidenziato dal Corpo, "è che possano essere utilizzati da malintenzionati a scopo di raggiro, magari chiedendo soldi a nome dell’associazione o comunque fregiandosi del nome del Corpo. In tal caso la popolazione è invitata ad assicurarsi dell'identità dei volontari ed eventualmente avvisare le forze dell'Ordine in caso si tratti di truffatori".

"Ma la cosa che piú lascia l’amaro in bocca, non sono i materiali rubati e i danni recati alla sede, quanto il fatto che siano state colpite associazioni di volontariato, che hanno come unico scopo quello di aiutare persone in difficoltà e di sostenere la comunitá con impegno e dedizione, solo per passione e vocazione, senza fini di lucro - viene commentato -. Purtroppo non è l'unico caso verificatosi nella nostra Regione e su territorio nazionale ai danni del Soccorso Alpino".