Ladri ripuliscono due case della stessa famiglia in pieno giorno

Ai ladri a volte bastano pochi minuti per una razzia, anzi per due. Lo hanno scoperto sulla loro pelle gli abitanti, imparentati tra loro, di due appartamenti ripuliti dai malviventi. E' bastata un'assenza di circa un paio d'ore, intorno alle 9 di giovedì mattina, affinché le abitazioni fossero prese di mira. E' accaduto in via Fratelli Sendi, traversa di viale dell'Appennino nella frazione di San Martino in Strada. Dopo aver rotto una finestra, i ladri hanno lasciato il solito scenario di devastazione, rubando all'interno delle case. Il furto è stato scoperto alcune ore dopo.