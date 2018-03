Ladri rumorosi tentano un furto in una casa: balzo dal terrazzo dopo esser stati scoperti

Forlivese 65enne derubata della borsa lasciata in auto. E' quanto accaduto mercoledì pomeriggio nel parcheggio del cimitero di San Martino in Strada. La signora aveva parcheggiato la vettura, per poi recarsi al campo santo per rendere omaggio ai suoi defunti. Al ritorno ha trovato il vetro frantumato e della borsa (e dei ladri) più nessuna traccia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Forlì per i rilievi di legge. Nella notte, invece, un altro intervento dei poliziotti ha riguardato un tentativo di furto in un'abitazione nella zona Cà Ossi. I proprietari si sono svegliati per alcuni rumori e così hanno visto le ombre di due uomini che dal terrazzo stavano cercando di forzare la porta finestra per accedere all’interno. I ladri, vistisi scoperti, sono saltati dal terrazzo, posto al primo piano, e sono riusciti a dileguarsi nell’oscurità.