All'iper con le borse schermate per fare razzie nei negozi: ladro inseguito e bloccato

Si erano ben organizzati per metter a segno una serie di razzie nei negozi del centro commerciale "Punta di Ferro" di Forlì. Ma l'astuto piano è saltato per aver dato troppo nell'occhio con quei movimenti sospetti. Uno dei ladri è stato bloccato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi con l'ausilio del personale addetto alla vigilanza e di un agente della Polizia Stradale libero dal servizio, mentre l'altro è riuscito a dileguarsi per i campi che circondano il complesso di via Punta di Ferro e Piazzale della Cooperazione.

Nella rete dei poliziotti è finito un 35enne di nazionalità albanese, da pochi giorni in Italia. L'extracomunitario e il complice al momento "uccel di bosco" si sono presentati lunedì pomeriggio in un negozio del "Punta di Ferro" con un carrello all'interno del quale vi erano dei contenitori e buste poi risultati opportuntamente mascherati con carta stagnola al fine di eludere il sistema anti-taccheggio. In questo modo i malviventi erano riusciti a mettere le mani su capi d'abbigliamento per un valore di circa 850 euro. Ma i loro spostamenti hanno destato più di qualche sospetto tra i negozianti, a tal punto da controllarli.

E così mentre stavano guadagnando l'uscita entrambi sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva che era stata nascosta, cercando di dileguarsi. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 35enne è stato bloccato dalla vigilanza e da un agente della PolStrada libero dal servizio. Gli uomini della Volante hanno provveduto quindi a denunciarlo a piede libero con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. La caccia all'uomo dell'altro ladro si è conclusa al momento con un nulla di fatto.