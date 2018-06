Ladro in un'abitazione viene visto da un cliente di un bar che cerca di fermarlo: arrestato

E' finito arrestato dopo un furto di una bicicletta in un'abitazione. Sabato mattina la volante della Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 32 anni, residente a Forlimpopoli, in regola col soggiorno, con precedenti penali per furto ed altro. Il reato addebitatogli è il furto in abitazione. L’uomo, con una azione fulminea, in pieno giorno (erano le 11 di sabato mattina) avrebbe scavalcato la recinzione di un condominio e dopo essersi aggirato all’interno degli spazi condominiali ha prelevato una bicicletta di proprietà di un residente, l’ha gettata oltre la cancellata e, dopo avere nuovamente scavalcato, vi è salito sopra e stava allontanandosi.

Per sua sfortuna un residente di quel condominio, che si trovava dentro un bar lì vicino, ha seguito la sua azione e, capito quello che stava accadendo, ha chiamato la Polizia, lo ha inseguito e bloccato ed ha recuperato la bicicletta. Nei pressi stava transitando una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, che è così intervenuta pochi istanti dopo la diffusione via radio della richiesta di intervento del cittadino, e nonostante il ladro fosse riuscito ad allontanarsi incurante del tentativo del testimone di trattenerlo per la consegna alle autorità, lo ha individuato velocemente e lo ha catturato, traendolo in arresto nella flagranza di reato. Il pubblico ministero Sara Posa ha disposto che l’arrestato venisse condotto in Tribunale nella mattinata di lunedì, per il processo per direttissima, tenutosi innanzi al Giudice Trerè, che dopo avere convalidato l’arresto ha disposto che l’uomovenga collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza dibattimentale rinviata per la prossima settimana.