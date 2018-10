Ladruncole in azione in un supermercato: dopo la denuncia la Polizia le consegna ai genitori

Due 17enni, residenti in un comune del comprensorio forlivese, sono state denunciate alla Procura dei Minori per furto in concorso. Le due, già conosciute alle forze dell’ordine per altri episodi analoghi, sono state sorprese dal titolare di un supermercato del centro dopo esser uscite dal punto vendita con oggetti di qualche decina di euro di valore. Sul posto sono intervenute le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì; una volta terminati i verbali necessari alla denuncia le ragazze sono state consegnate ai genitori.