Lascia l'anziano padre solo in casa al freddo e nella sporcizia: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato alla autorità giudiziaria un 39enne residente a Forlì, accusandolo del reato di "abbandono di persona incapace", dopo un intervento congiunto svolto da personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura e sanitari del pronto soccorso del servizio 118. L’intervento, che risale ad un paio di settimane fa, si è sviluppato prima con la richiesta di soccorso sanitario, effettuata da una persona vicina alla famiglia in questione che aveva rilevato lo stato di abbandono dell’anziano.

Successivamente, gli operatori del 118, notata la situazione in cui versava l’anziano, non riuscendo a rintracciare alcun familiare hanno richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti, una volta sopraggiunti, hanno constatato le difficili condizioni di salute dell'anziano, da due giorni lasciato solo in casa, senza il necessario aiuto per alimentarsi e per la cura della persona.

L’abitazione si trovava in condizioni igieniche assai precarie e l’anziano era anche senza denaro poiché a dire il figlio, allontanandosi per una destinazione ignota e resosi irreperibile al telefono, aveva portato con sé anche il bancomat del padre, che quindi era rimasto del tutto privo di risorse.

Sparse per la casa vi erano feci di un animale domestico, e l’anziano era al freddo e non si era alimentato in quanto non era capace né di cucinare, né di accendere il riscaldamento. Vista questa situazione, i sanitari lo hanno ricoverato con diagnosi di “deterioramento psico organico”. Il figlio è stato rintracciato qualche giorno dopo e la Polizia gli ha notificato la denuncia che è stata inoltrata d’ufficio nei suoi confronti.