Laura, diplomata col massimo al Ruffilli: "La quarantena ci ha messo alla prova. Sono maturata"

Si è specializzata nell'ultimo triennio nel settore grafico pubblicitario ed ha concluso il suo percorso col massimo dei voti. Laura Versitano, 19enne forlivese, è tra i "maturi" dell'anno scolastico 2019-2020 dell'istituto Ruffilli. "Sono una ragazza solare, gentile e a volte timida - racconta -. Tengo molto alla mia famiglia e ai miei amici, mi piace molto passare le giornate con loro".

Come mai ha scelto l'indirizzo "grafico pubblicitario"?

Al giorno d'oggi ritengo che la grafica, la pubblicità e la tecnologia sono fattori determinanti. Nella società odierna siamo circondati da manifesti, locandine e cartelloni; sono il nostro presente, ma penso che avranno un posto importante anche nei giorni a venire. Per questo ho deciso di continuare i miei studi e approfondire la materia.

Come descrive i suoi cinque anni?

Sicuramente indimenticabili. Entri che sei un ragazzino e ne esci completamente diverso, più maturo e pronto ad affacciarsi nel mondo degli adulti. Ho avuto anche la fortuna di incontrare persone che sono diventate molto importanti, insieme siamo cresciuti, abbiamo condiviso molti momenti e spero di continuare a crescere con loro.

Insomma si è trovata bene...

La consiglio caldamente. Spesso girano voci che ne parlano male, ma invece troverete un bel ambiente, professori preparati e soprattutto muniti di empatia verso i propri alunni, concludo salutando il mio istituto e tutti i miei professori che mi hanno accompagnata durante questo percorso. Mi mancherà la vecchia quotidianità.

Che effetto le ha fatto tornare a scuola dopo il lockdown?

Tornare a scuola per svolgere l'esame di maturità è stato molto strano, vederla vuota mi ha trasmesso tristezza. Mi sarebbe piaciuto poter vivere gli ultimi mesi, l'ultimo giorno e poter sentire l'ultima campanella. Sfortunatamente è finito tutto inaspettatamente. È stato molto emozionante entrare in aula e ritrovare tutti i professori, finalmente non erano più dentro lo schermo di un computer.

Come ha vissuto la quarantena?

E' stato un periodo complicato. Posso però ritenermi fortunata in quanto parenti e amici non sono stati contagiati e grazie alla tecnologia riuscivo a tenermi in contatto con altre persone che stavano vivendo la mia stessa situazione.

Il rapporto con la didattica a distanza?

Non sarà mai comparabile alle lezioni svolte dal vivo, che però, sono state molto d'aiuto dal momento che ci trovavamo in una situazione abbastanza insolita. Mi mancava il contatto con i miei compagni e passare troppo tempo a computer era abbastanza stancante.

E' stato un anno difficile?

Sì, forse è stato un anno un pò difficile, preferisco dire "complicato" come ho detto prima. Ci ha messo alla prova e con questa esperienza penso di essere maturata. Abbiamo vissuto una maturità fuori dagli schemi e noi ce l'abbiamo messa tutta.

Che effetto le ha fatto diplomarsi ai tempi del covid col massimo dei voti?

E' stata una soddisfazione incredibile, mi ha riempita di gioia, ero veramente entusiasta.