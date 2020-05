Lavoratore colpito dai un malore in cima ad un tetto, serve l'autoscala dei vigili del fuoco per soccorrerlo

Colpito da un malore in cima ad un tetto. E' stato particolarmente laborioso il soccorso del personale del 118 per un addetto che si trovava intento a fare dei lavori su un tetto dell'area termale di Castrocaro. Per portare giù in sicurezza il paziente, raggiunto in cima al tetto dal personale di soccorso, si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con l'autoscala. Il lavoratore, stabilizzato sul posto, è stato quindi assicurato alla speciale barella e fatto scendere dal tetto su cui si trovava, a diversi metri di altezza, con l'attrezzatura dei pompieri. Il soccorso è avvenuto intorno alle 9,30 di mercoledì mattina.

