Chiude per una notte in uscita il casello autostradale di Forlì. Dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato sarà chiusa l'uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona, per lavori di pavimentazione. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione autostradale di Cesena nord o di Faenza.

