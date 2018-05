Lavori al mercato coperto, previste le chiusure di strada e parcheggio

Nell’ambito della riqualificazione e del restauro del Mercato delle Erbe di piazza Cavour sono in procinto di partire lavori in un tratto di via Matteucci. Per realizzare l’opera e con l’obiettivo di arrecare meno disagio possibile, dalle ore 15.00 di lunedì 14 maggio fino al 17 maggio prossimi sarà chiusa alla circolazione il tratto di via Matteucci compreso fra via Fratelli Bandiera e via Moscatelli. A seguito dei lavori interni al Mercato delle Erbe anche l'utilizzazione del parcheggio "Matteucci-Ex Vigili del Fuoco", retrostante la struttura, sarà preclusa completamente a partire dal 14 maggio (ore 15:00) al 24 maggio. Successivamente, fino al termine dei lavori previsto entro il 31 maggio, il parcheggio sarà utilizzabile solo in alcune porzioni.