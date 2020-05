Lavori alla pubblica illuminazione, chiusura temporanea di corso Garibaldi e di alcune vie limitrofe

Per i lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico, nella prossima settimana saranno interessate Corso G. Garibaldi e vie limitrofe, secondo il programma dei lavori concordato con la ditta esecutrice. A renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani che spiega nel dettaglio i provvedimenti in alcune vie del centro “adottati per consentire a Hera Luce di effettuare in sicurezza e nel minor tempo possibile i lavori all’impianto di pubblica illuminazione con veicoli dotati di piattaforma aere”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le chiusure temporanee

Questo comporterà la necessaria la chiusura temporanea al traffico a tratti di corso Garibaldi e vie limitrofe tra cui via Daverio, nella giornata dell’11 maggio nella fascia oraria 08:00 - 12:00, via Episcopio Vecchio tra via Maioli e via Maroncelli sempre l’11 maggio nella fascia oraria 08:00 - 12:00, Corso Garibaldi da Porta Schiavonia a via Orto Schiavonia dalle 13:00 alle 18:00 lunedì 11 maggio, C.so Garibaldi da via Orto Schiavonia a via Morattini nella giornata di martedì 12 maggio dalle ore 08:00 alle 18:00, sempre C.so Garibaldi da via Morattini a via Torelli mercoledì 13 maggio nella fascia oraria 08:00 - 18:00, ancora C.so Garibaldi da via Torelli a P.zza Duomo giovedì 14 maggio dalle 08:00 alle 18:00 e, in ultimo, Via Paradiso da via Dandolo a via Palazzola venerdì 15 maggio dalle 08:00 alle 18:00. Inoltre, allo scopo di consentire i percorsi alternativi per il superamento dei tratti temporaneamente interdetti al traffico scattano le seguenti variazioni alla circolazione cittadina: martedì 12 maggio dalle h. 08:00 alle h. 18:00 inversione del senso di marcia con divieto di sosta in Via Orto Schiavonia; mercoledì 13 maggio dalle h. 08:00 alle h. 18:00 sospensione della Ztl in Via Francesco Marcolini; giovedì 14 maggio dalle h. 08:00 alle h. 18:00 interruzione della circolazione in Via Francesco Marcolini, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Ciceruacchio e C.so G. Garibaldi e inversione del senso di marcia con divieto di sosta in Via Ciceruacchio