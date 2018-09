Lavori alla rete idrica, possibili disagi a San Martino in Strada

A causa di un intervento straordinario di manutenzione della rete idrica, programmato nelle giornate di martedì e mercoledì prossimi (dalle 8.30 alle 17), potranno verificarsi alcune irregolarità nella fornitura dell’acqua a San Martino in Strada. Durante l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi momenti di abbassamento della pressione, di alterazione del colore o mancanza d’acqua, di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Per cercare di limitare i disagi, che dovrebbero essere di poco superiori a un’ora, alle utenze interessate si cercherà di effettuare il lavoro in un orario in cui il consumo è limitato e predisponendo anticipatamente gli interventi su condotte e apparati. Coloro che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua hanno usufruito del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.