Meldola, lavori alle cabine Enel dell'Irst: saranno attività i gruppi elettrogeni

Dalle 21 di mercoledì alle 21 di giovedì sono in programma lavori di manutenzione straordinaria programmata da parte di Enel sulla cabina che fornisce elettricità all'Istituto Tumori della Romagna (Irst - Irccs) di Meldola. Al fine di mantenere la tensione indispensabile per le attività di cura, diagnosi e ricerca, saranno attivati i gruppi elettrogeni interni all'Istituto. L'Irst "si scusa per il disagio eventualmente arrecato al vicinato". L'attività non inciderà sulla continuità nei servizi assicurati dall'Istituto.