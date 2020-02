Carpinello, interventi anti-alluvione: canali ampliati e più profondi

Interventi per fronteggiare il rischio alluvione a Carpinello. Il Consorzio di bonifica ha approvato a sagomare e approfondire i canali Tassinara Nuova e Tassinara Vecchia "per mantenere efficiente la rete idraulica di scolo e garantire così la sicurezza idraulica di quei territori". Il Consorzio entra nello specifico degli interventi: "Sono stati rimossi sia i depositi limosi sul fondo dei canali che le ostruzioni presenti in alveo, ponendo particolare attenzione al tratto del canale Tassinara Nuova in corrispondenza dell'attraversamento autostradale. Qui il canale è stato ampliato, approfondito e rivestito con massi in corrispondenza delle immissioni dei fossi di guardia autostradali".

La risagomatura è proseguita anche nel limitrofo canale Tassinara Vecchia, "fino ad ottenere le pendenze ottimali per lo scolo delle acque per una sistemazione idraulica efficiente dell’intera frazione di Carpinello. I lavori sono realizzati ed interamente finanziati dal Consorzio di bonifica della Romagna".