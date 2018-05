Chiude per lavori il casello autostradale di Forlì. Sono previsti lavori di manutenzione mercoledì dalla mezzanotte alle 6, con lo svincolo che sarà chiuso in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare il casello di Cesena nord o di Faenza.