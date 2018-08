Via Dei Filergiti cambia il look: i lavori procedono "speditamente"

Proseguono i lavori di riqualificazione di Via Dei Filergiti e Via Gaudenzi "Primo lotto", così come da progetto approvato. Aggiorna l'assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Gardini: le attività "procedono speditamente, con un cronopropramma concordato con gli esercenti e i residenti in una riunione con l'assessorato e i tecnici. Il completamento del primo tratto di via dei Filergiti è previsto entro la fine di agosto, mentre la fine lavori complessiva entro Natale".

Il cantiere consiste nella realizzazione della nuova pavimentazione delle aree pedonali in pietra di granito, della realizzazione di nuova pavimentazione della sede stradale in porfido a cubetti, nell'adeguamento del sistema delle fognature bianche esistenti, nell'adeguamento della pubblica illuminazione mediante la sostituzione di punti luce". Il valore stimato è di poco più di 207mila euro (primo lotto ed eventuale secondo lotto).