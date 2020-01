Lavori di pulizia: chiusure notturne per i sottopassi di via Ravegnana e Vespucci

L'amministrazione comunale di Forlì informa che per consentire la realizzazione di lavori di pulizia, bonifica e posa di sistemi antivolatili dalle 21 di mercoledì e fino alle 6 del mattino seguente rimarrà chiuso al traffico il sottopassaggio ferroviario di via Ravegnana mentre per un intervento analogo dalle 21 di giovedì fino alle 6 del mattino seguente sarà interdetto il sottopassaggio ferroviario di via Vespucci.