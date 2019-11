Lavori di risanamento: chiude l'accesso "B" di fronte allo scalone del Comune

Da lunedì 18 novembre 2019 per lavori di risanamento conservativo verrà chiuso l'accesso "B" (di fronte allo scalone) della Residenza Comunale. Pertanto per accedere agli uffici del Servizio Economico, Finanze, Tributi; del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale; del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, verrà aperto l'ingresso da Piazzetta XC Pacifici 3. Inoltre per accedere al Protocollo Generale e all'Albo pretorio verrà aperto l'ingresso da Piazzetta XC Pacifici 2.